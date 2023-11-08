Із сектору Гази вдалося евакуювати 43 українців, — Зеленський
8 листопада 2023 11:51
Евакуація українців
Україні вдалося евакуювати із сектору Гази першу групу з 43 своїх громадян. Наразі вони перебувають на території Єгипту в безпеці.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський мережі Х.
Читайте також:
Також Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.
"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", — додав глава держави.
Раніше президентка Молдови Майя Санду повідомила про евакуацію своїх громадян та зазначила, що це сталося завдяки Україні.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!