Із сектору Гази вдалося евакуювати 43 українців, — Зеленський

Евакуація українців

Україні вдалося евакуювати із сектору Гази першу групу з 43 своїх громадян. Наразі вони перебувають на території Єгипту в безпеці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський мережі Х.

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Також Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", — додав глава держави.

Скриншот допису зі сторінки Х Володимира Зеленського

Раніше президентка Молдови Майя Санду повідомила про евакуацію своїх громадян та зазначила, що це сталося завдяки Україні.

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