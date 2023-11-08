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Із сектору Гази вдалося евакуювати 43 українців, — Зеленський

8 листопада 2023 11:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Із сектору Гази вдалося евакуювати 43 українців, — Зеленський
Евакуація українців
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україні вдалося евакуювати із сектору Гази першу групу з 43 своїх громадян. Наразі вони перебувають на території Єгипту в безпеці. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський мережі Х.

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"Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази", — додав глава держави.

українці в секторі Гази, як проходить евакуація
Скриншот допису зі сторінки Х Володимира Зеленського

Раніше президентка Молдови Майя Санду повідомила про евакуацію своїх громадян та зазначила, що це сталося завдяки Україні.

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