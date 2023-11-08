Из сектора Газа удалось эвакуировать первую группу украинцев, — Зеленский
Украине удалось эвакуировать из сектора Газа первую группу из 43 своих граждан. Они находятся на территории Египта и в безопасности.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сети Х.
Работа над эвакуацией украинцев
Также Украина помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.
"Эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства, упорно трудятся, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы", — добавил глава государства.
Что известно об эвакуации граждан Украины
Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила об эвакуации своих граждан и отметила, что это произошло благодаря Украине.
Также мы писали, что 7 ноября в секторе Газа стартовала эвакуация украинских граждан. Сообщалось, что она будет производиться через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом.
Напомним, президент Израиля Исаак Герцог заявил, что его страна сбросила миллион листовок с просьбой к палестинцам. Их призвали покинуть Газу.
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