Из сектора Газа удалось эвакуировать первую группу украинцев, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украине удалось эвакуировать из сектора Газа первую группу из 43 своих граждан. Они находятся на территории Египта и в безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сети Х.

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Также Украина помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.

"Эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства, упорно трудятся, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы", — добавил глава государства.

Скриншот сообщения со страницы Х Владимира Зеленского

Что известно об эвакуации граждан Украины

Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила об эвакуации своих граждан и отметила, что это произошло благодаря Украине.

Также мы писали, что 7 ноября в секторе Газа стартовала эвакуация украинских граждан. Сообщалось, что она будет производиться через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом.

Напомним, президент Израиля Исаак Герцог заявил, что его страна сбросила миллион листовок с просьбой к палестинцам. Их призвали покинуть Газу.