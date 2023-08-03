Із Закарпатського родовища видобули першу сіль: що відомо

Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита презентує першу сіль. Фото: ОВА

На Закарпатті Президенту Зеленському презентували першу сіль, добуту з Тереблянського родовища. В майбутньому саме сіль з цього родовища зможе на 100% закрити потреби українців.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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У Закарпатській області добули першу сіль у межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині. Перший здобуток подарували Володимиру Зеленському під час координаційної наради щодо економічної, соціальної та безпекової ситуації в Закарпатській області.

Її Президенту передав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, ця подія має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку регіону.

"Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яка в найближчій перспективі буде поставлена для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення", — повідомив Микита.

Також він додав, що для реалізації проєкту провели велику командну роботу. За словами очільника ОВА, нове родовище солі — "це нова сторінка в історії України та Закарпаття, котра посилить нашу країну і зміцнить економічний фронт".

"Щиро дякуємо Президенту Володимиру Зеленському за підтримку, інвестору ТОВ "КАТІОН ІНВЕСТ" — за довіру, Буштинській громаді — за сучасний підхід до економічного розвитку і створення сприятливого інвестиційного клімату та всім іншим, хто долучився до реалізації проєкту на різних етапах", — підсумував голова ОВА.

Подарована Зеленському сіль з Тереблянського родовища. Фото: Закарпатська ОВА

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