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Из Закарпатского месторождения добыли первую соль: что известно

3 августа 2023 13:40
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Валерия Пержун
редактор
Из Закарпатского месторождения добыли первую соль: что известно
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита презентует первую соль. Фото: ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Закарпатье Президенту Зеленскому презентовали первую соль, добытую из Тереблянского месторождения. В будущем именно соль из этого месторождения сможет на 100% закрыть потребности украинцев.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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В Закарпатской области добыли первую соль в рамках разработки Тереблянского соляного месторождения на Тячевщине. Первое достижение подарили Владимиру Зеленскому во время координационного совещания по экономической, социальной и ситуации безопасности в Закарпатской области.

Ее Президенту передал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. По его словам, это событие имеет огромное значение для продовольственной безопасности страны и экономического развития региона.

"Положение в Закарпатье сможет на 100% обеспечить Украину технической и поваренной солью, которая в ближайшей перспективе будет поставлена для содержания дорог в зимний период и для закрытия потребностей населения", — сообщил Микита.

Также он добавил, что для реализации проекта была проведена большая командная работа. По словам главы ОВА, новое месторождение соли — "это новая страница в истории Украины и Закарпатья, которая усилит нашу страну и укрепит экономический фронт".

"Больше всего благодарим Президента Владимира Зеленского за поддержку, инвестора ООО "КАТИОН ИНВЕСТ" — за доверие, Буштинскому обществу — за современный подход к экономическому развитию и созданию благоприятного инвестиционного климата и всем остальным, кто приобщился к реализации проекта на разных этапах", — подытожил глава ОВА.

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Подаренная Зеленскому соль из Тереблянского месторождения. Фото: Закарпатская ОВА

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