Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря
Уряд України, за дорученням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та Українським інститутом національної пам'яті, розробляє проєкт створення Національного військового меморіального цвинтаря (НВМК), який буде фундаментом державної політики гідного вшанування українських Героїв.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
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Національний військовий цвинтар
За словами Ткаченка, проєкт меморіального комплексу було представлено публічно. Його технологія зайняла час, тому що необхідно було опрацювати місце, концепцію.
Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" — це найбільше місце поховання жертв сталінських репресій в Україні та символ колективної пам'яті українського народу. Тому створення меморіалу для загиблих під час агресії росії, що продовжує репресивні традиції радянської влади, в межах Биківнянського лісу та ділянки Дарницького лісництва є логічним продовженням історичного минулого цієї території.
Створення НВМК також дозволить суспільству отримати доступ до паралельних меморіальних просторів, які розповідатимуть про злочини СРСР (Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили") та росії та в межах НВМК, яка оголосила себе правонаступницею радянського тоталітарного режиму. Перша черга цвинтаря та перші поховання будуть доступні восени цього року, але всі сторони зацікавлені в тому, щоб проєкт було реалізовано ще швидше.
Нагадаємо, що на цвинтарях захопленого російськими окупаційними військами Маріуполя зростає кількість поховань. На Старокримському цвинтарі більшість нових поховань безіменна.