Кабмин поручил Минкульту разработать проект создания Национального военного кладбища
Правительство Украины, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и Украинским институтом национальной памяти, разрабатывает проект создания Национального военного мемориального кладбища (НВМК), который будет являться фундаментом государственной политики достойного чествования украинских Героев.
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
-
Экс-чиновник Генштаба указывает на опасное поведение россиян вблизи границы
-
Власти Киева удвоили расходы на ремонты во время войны
-
Россияне обстреляли Сумскую область управляемыми авиационными бомбами: что известно
-
Братчук о ночной атаке по Одесчине и угрозе очередного обстрела
-
Месси установил рекорд, которому позавидует Роналду
-
ГУР обнародовало документальный фильм о харьковском контрнаступлении
-
Экс-нардепа Рената Кузьмина заочно взяли под стражу: в чем он обвиняется
-
Правозащитники рассказали об изнасиловании и пытках в тюрьмах Северной Кореи
-
Китай просит Европу поддержать мирный план по Украине
-
Основатель бренда Zara вынужден постоянно тратить миллиарды евро: в чем причина
Национальное военное кладбище
По словам Ткаченко, проект мемориального комплекса был представлен публично. Его разработка заняла время, потому что необходимо было проработать место, концепцию.
Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" — это крупнейшее место захоронения жертв сталинских репрессий в Украине и символ коллективной памяти украинского народа. Поэтому создание мемориала для погибших во время агрессии рф, продолжающей репрессивные традиции советской власти, в пределах Быковнянского леса и участка Дарницкого лесничества, является логическим продолжением исторического прошлого этой территории.
Создание НВМК также позволит обществу получить доступ к параллельным мемориальным пространствам, которые будут рассказывать о преступлениях СССР (Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы") и рф и в пределах НВМК, объявившей себя правопреемницей советского тоталитарного режима. Первая очередь кладбища и первые захоронения будут доступны осенью этого года, но все стороны заинтересованы в том, чтобы проект был реализован еще быстрее.
Напомним, что на кладбищах захваченного российскими оккупационными войсками Мариуполя растет количество захоронений. На Старокрымском кладбище большинство новых захоронений безымянны.