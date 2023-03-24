Кабмин поручил Минкульту разработать проект создания Национального военного кладбища

Военное кладбище

Правительство Украины, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и Украинским институтом национальной памяти, разрабатывает проект создания Национального военного мемориального кладбища (НВМК), который будет являться фундаментом государственной политики достойного чествования украинских Героев.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Национальное военное кладбище

По словам Ткаченко, проект мемориального комплекса был представлен публично. Его разработка заняла время, потому что необходимо было проработать место, концепцию.

Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" — это крупнейшее место захоронения жертв сталинских репрессий в Украине и символ коллективной памяти украинского народа. Поэтому создание мемориала для погибших во время агрессии рф, продолжающей репрессивные традиции советской власти, в пределах Быковнянского леса и участка Дарницкого лесничества, является логическим продолжением исторического прошлого этой территории.

Создание НВМК также позволит обществу получить доступ к параллельным мемориальным пространствам, которые будут рассказывать о преступлениях СССР (Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы") и рф и в пределах НВМК, объявившей себя правопреемницей советского тоталитарного режима. Первая очередь кладбища и первые захоронения будут доступны осенью этого года, но все стороны заинтересованы в том, чтобы проект был реализован еще быстрее.

Напомним, что на кладбищах захваченного российскими оккупационными войсками Мариуполя растет количество захоронений. На Старокрымском кладбище большинство новых захоронений безымянны.