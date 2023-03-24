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Кабмин поручил Минкульту разработать проект создания Национального военного кладбища

24 марта 2023 10:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военное кладбище
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правительство Украины, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и Украинским институтом национальной памяти, разрабатывает проект создания Национального военного мемориального кладбища (НВМК), который будет являться фундаментом государственной политики достойного чествования украинских Героев.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

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По словам Ткаченко, проект мемориального комплекса был представлен публично. Его разработка заняла время, потому что необходимо было проработать место, концепцию.

Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" — это крупнейшее место захоронения жертв сталинских репрессий в Украине и символ коллективной памяти украинского народа. Поэтому создание мемориала для погибших во время агрессии рф, продолжающей репрессивные традиции советской власти, в пределах Быковнянского леса и участка Дарницкого лесничества, является логическим продолжением исторического прошлого этой территории.

Создание НВМК также позволит обществу получить доступ к параллельным мемориальным пространствам, которые будут рассказывать о преступлениях СССР (Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы") и рф и в пределах НВМК, объявившей себя правопреемницей советского тоталитарного режима. Первая очередь кладбища и первые захоронения будут доступны осенью этого года, но все стороны заинтересованы в том, чтобы проект был реализован еще быстрее.

Напомним, что на кладбищах захваченного российскими оккупационными войсками Мариуполя растет количество захоронений. На Старокрымском кладбище большинство новых захоронений безымянны.

 

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