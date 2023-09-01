Кабмін дозволив виїзд за кордон одній категорії студентів

Черги на кордоні. Фото: google.com

Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон одній категорії студентів та курсантів. Покинути країну зможуть чоловіки, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову під час мобілізації.

Про це повідомив представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук.

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Мельничук заявив, що було внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

"Надано право перетинання державного кордону у разі введення правового режиму воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору України", — розповів він.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на сьогодні, 1 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Також ми писали, що державний кордон щодня перетинають багато людей, не полишають спроб виїхати й чоловіки, що намагаються уникнути мобілізації. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про зміни в перетині кордону України, співпрацю з військкоматами та особливості роботи КПП "Покровка" Сумської області.