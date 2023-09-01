Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Кабмін дозволив виїзд за кордон одній категорії студентів arrow

Кабмін дозволив виїзд за кордон одній категорії студентів

1 вересня 2023 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кабмін дозволив виїзд за кордон одній категорії студентів
Черги на кордоні. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон одній категорії студентів та курсантів. Покинути країну зможуть чоловіки, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову під час мобілізації.

Про це повідомив представник Кабміну у ВРУ Тарас Мельничук.

Читайте також:

Виїзд за кордон

Мельничук заявив, що було внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. 

"Надано право перетинання державного кордону у разі введення правового режиму воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають  освіту за авіаційними спеціальностями, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору України", — розповів він.

null
Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на сьогодні, 1 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Також ми писали, що державний кордон щодня перетинають багато людей, не полишають спроб виїхати й чоловіки, що намагаються уникнути мобілізації. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про зміни в перетині кордону України, співпрацю з військкоматами та особливості роботи КПП "Покровка" Сумської області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Політичне майбутнє Притули: піде в Раду чи знову боротиметься за крісло мера Києва

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз