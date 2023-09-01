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Кабмин разрешил выезд за границу одной категории студентов

1 сентября 2023 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кабмин разрешил выезд за границу одной категории студентов
Очереди на границе. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу одной категории студентов и курсантов. Покинуть страну смогут мужчины, которые получают образование по авиационным специальностям и не подлежат призыву по мобилизации.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВРУ Тарас Мельничук.

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Выезд за границу

Мельничук заявил, что были внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

"Предоставлено право пересечения государственной границы в случае введения правового режима военного положения студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, на особый период и нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины", — рассказал он.

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Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 1 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы писали, что государственную границу каждый день пересекают многие люди, не оставляют попыток уехать и мужчины, пытающиеся избежать мобилизации. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал об изменениях в пересечении границы Украины, сотрудничестве с военкоматами и особенностях работы КПП "Покровка" Сумской области.

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