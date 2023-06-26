Кабмін обере нового очільника Укроборонпрому, — ЕП

Герман Сметанін. Фото: google.com

Найближчим часом Кабмін може оголосити про нові кадрові зміни. Йдеться про обрання нового керівника державного концерну Укроборонпром. Ним має стати Герман Сметанін.

Про це йдеться в статті "Економічної правди".

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Зазначається, що Кабінет міністрів затвредив Сметаніна на посаді ще в суботу, 24 червня, рішення буде оприлюднене сьогодні, 26 червня, а набере чинності — 28 числа.

Герман Сметанін — "молодий і перспективний" директор Харківського заводу ім. Малишева.

"До нього придивилися, виявився хорошим менеджером, пройшов шлях від самого низу на заводі до директора. Уперше "оборонку" очолить людина із системи, причому не з торгівлі, а з виробництва. Це буде правильний сигнал усій галузі, що її бачать і що всіх продуктивних будуть заохочувати", — йдеться в повідомленні.

Зеленський поставив три головні завдання Сметаніну

Сметаніну Зеленський поставив три головні завдання: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу "оборонки".

Дотичні до проєкту зміни керівництва Укроборонпрому коштують 450 млн грн на рік. Сметаніну поставлять завдання скоротити ці витрати, а відповідно штат керівної структури, щонайменше на 20%.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укроборонпром показав трофейний танк, який тепер воює проти росіян. Нещодавно російські окупаційні війська втопили свій танк у річці та втекли. В Україні цей танк "врятували" та поремонтували, і тепер він воює проти своїх "господарів".

Додамо, Укроборонпром уклав контракт з чеським державним підприємством VOP CZ на ремонт танків Т-64 радянського виробництва від лютого цього року. Роботи на військовому ремонтому заводі у Новоїчині розпочнуться вже незабаром.