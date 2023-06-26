Кабмин выберет нового главу Укроборонпрома, — ЭП

Герман Сметанин. Фото: google.com

В ближайшее время Кабмин может объявить о новых кадровых изменениях. Речь идет об избрании нового руководителя государственного концерна Укроборонпром. Им должен стать Герман Сметанин.

Об этом говорится в статье "Экономической правды".

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Отмечается, что Кабинет министров утвердил Сметанина в должности еще в субботу, 24 июня, решение будет обнародовано сегодня, 26 июня, а вступит в силу — 28 числа.

Герман Сметанин - "молодой и перспективный" директор Харьковского завода им. Малышева.

"К нему присмотрелись, оказался хорошим менеджером, прошел путь с самого низа на заводе до директора. Впервые "оборонку" возглавит человек из системы, причем не по торговле, а по производству. Это будет правильный сигнал всей видящей отрасли и всех. продуктивных будут поощрять", — говорится в сообщении.

Зеленский поставил три главные задачи Сметанину

Сметанину Зеленский поставил три главных задачи: увеличить количество производства всего вооружения, почистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу "оборонки".

Касающиеся проекта смены руководства Укроборонпрома стоят 450 млн грн в год. Сметанину поставят задачу сократить эти расходы, а соответственно штат руководящей структуры, по меньшей мере, на 20%.

Напомним, ранее мы писали, что Укроборонпром показал трофейный танк, теперь воюющий против россиян. Недавно российские оккупационные войска утопили свой танк в реке и скрылись. В Украине этот танк спасли и поремонтировали, и теперь он воюет против своих хозяев.

Укроборонпром заключил контракт с чешским государственным предприятием VOP CZ на ремонт танков Т-64 советского производства с февраля этого года. Работы на военном ремонтном заводе в Новойчине начнутся уже в скором времени.