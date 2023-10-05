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Кабмін призначив батькові Володимира Зеленського довічну стипендію

5 жовтня 2023 17:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кабмін призначив батькові Володимира Зеленського довічну стипендію
Батько Володимира Зеленського Олександр. Фото: fakty.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кабінет Міністрів України призначив батькові Володимира Зеленського довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Окрім нього, подібну стипендію отримали 117 професорів та доцентів.

Про це деться у постанові Кабміна.

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Батько Президента України Володимира Зеленського професор Державного університету економіки і технологій Олександр Зеленський знаходиться у переліку 118 професорів та доцентів закладів вищої освіти України, яким уряд днями призначив довічну стипендію.

Це відбулося згідно з розпорядження Кабміну від 29 вересня 2023 року "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти". Воно було опубліковане на урядовому порталі.

Що відомо про Олександра Зеленського

Батько Зеленського
Володимир Зеленський зі своїм батьком Олександром. Фото: Telegram

Олександр Зеленський є вченим у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі. Він має звання професора Державного університету економіки і технологій та доктора технічних наук.

Олександр Зеленський є співавтором чотирьох монографій та має близько 140 публікацій.

З 1995 року він обіймає посаду завідувача кафедри інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному інституті.

Ще у 2020 році ЗМІ писали, що батько Президента Володимира Зеленського потрапив до переліку видатних діячів освіти, яким пропонують призначити довічну державну стипендію. Відповідний проєкт указу президента Кабмін виніс на засідання, проте його зняли з розгляду без обговорення. У цьому значну роль відіграв суспільний резонансу.

Раніше ми повідомляли, що Інститут права КНУ імені Тараса Шевченка оголосив про запровадження стипендіальної програми імені Романа Ратушного.

Нагадуємо, що 92-річній мовознавиці за Львова Олександрі Сербенській Кабінет Міністрів призначив довічну стипендію. 

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