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Кабмин назначил отцу Владимира Зеленского пожизненную стипендию

5 октября 2023 17:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кабмин назначил отцу Владимира Зеленского пожизненную стипендию
Отец Владимира Зеленского Александр. Фото: fakty.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кабинет Министров Украины назначил отцу Владимира Зеленского пожизненную стипендию за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования. Кроме него, подобную стипендию получили 117 профессоров и доцентов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

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За что отец Президента получил стипендию

Отец Президента Украины Владимира Зеленского профессор Государственного университета экономики и технологий Александр Зеленский находится в перечне 118 профессоров и доцентов высшего образования Украины, которым правительство на днях назначило пожизненную стипендию.

Это произошло согласно распоряжению Кабмина от 29 сентября 2023 гда "О назначении стипендий Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования". Он был опубликован на правительственном портале.

Что известно об Александре Зеленском

Отец Зеленского
Владимир Зеленский со своим отцом Александром. Фото: Telegram

Александр Зеленский является ученым в области автоматизации геолого-маркшейдерского обеспечения по горному делу. У него звание профессора Государственного университета экономики и технологий и доктора технических наук.

Александр Зеленский является соавтором четырех монографий и имеет около 140 публикаций.

С 1995 года он занимает должность заведующего кафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте.

Еще в 2020 году СМИ писали, что отец Президента Владимира Зеленского попал в список выдающихся деятелей образования, которым предлагают назначить пожизненную государственную стипендию. Соответствующий проект указа президента Кабмин вынес на заседание, однако он был снят с рассмотрения без обсуждения. При этом значительную роль сыграл общественный резонанс.

Ранее мы сообщали, что Институт права КНУ имени Тараса Шевченко объявил о введении стипендиальной программы имени Романа Ратушного.

Напоминаем, что 92-летнему языковеду во Львове Александре Сербенской Кабинет министров назначил пожизненную стипендию.

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