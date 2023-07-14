Кабмін призначив нового главу Нацполіції: що про нього відомо

Новий голова Нацполіції Іван Виговський. Фото: МВС

Кабінет Міністрів України призначив нового голову Національної поліції. Ним став Іван Виговський.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Новий голова Нацполіції

Іван Виговський народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. Виговський навчався у Національному університеті внутрішніх справ, де у 2003 році отримав спеціалізацію у галузі права та звання спеціаліста.

Його кар'єра у сфері правопорядку розпочалася у 1999 році, і він служив в органах внутрішніх справ до листопада 2015 року. Після цього періоду він продовжив свою службу вже у структурі поліції.

До свого останнього призначення у 2021 році він обіймав посаду начальника Головного управління Національної поліції у Києві.

Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України призначив генеральним директором концерну "Укроборонпром" керівника заводу імені Малишева Германа Сметаніна. Міністр стратегічної промисловості вже поставив перед Сметаніним завдання на новій посаді.

Також ми повідомляли, що уряд України ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, Кабінет міністрів на засіданні призначив головою Національного агентства України з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олену Думу.