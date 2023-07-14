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Кабмин назначил нового главу Нацполиции: что о нем известно

14 июля 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин назначил нового главу Нацполиции: что о нем известно
Новый глава Нацполиции Иван Выговский. Фото: МВД
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет министров Украины назначил нового главу Национальной полиции. Им стал Иван Выговский.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Иван Выговский родился 26 марта 1980 года в Житомирской области. Выговский обучался в Национальном университете внутренних дел, где в 2003 году получил специализацию в области права и звание специалиста.

Его карьера в сфере правопорядка началась в 1999 году, и он служил в органах внутренних дел до ноября 2015 года. После этого периода, он продолжил свою службу уже в структуре полиции.

До своего последнего назначения в 2021 году он занимал пост начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Кабмин
Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, что Кабинет министров Украины назначил генеральным директором концерна "Укроборонпром" руководителя завода имени Малышева Германа Сметанина. Министр стратегической промышленности уже поставил перед Сметаниным задачу на новой должности.

Также мы сообщали, что правительство Украины приняло ряд кадровых решений. В частности, Кабинет министров на заседании назначил председателем Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елену Думу.

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