Кабмін розширив перелік сервісів у ЦНАПах: які послуги з'явилися

Люди в ЦНАПі. Фото: susidy.city

Кабінет міністрів України розширив перелік сервісів у центрах надання адміністративних послуг усіх територіальних громад. Відтепер люди можуть отримати більше адміністративних послуг в одному місці.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

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У центрах доступна та уточнена ціла низка послуг у сфері будівництва:

уточнення даних у поданих повідомленнях;

внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності;

внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

скасування містобудівних умов та обмежень;

коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок.

"Крім того, українці зможуть отримати в ЦНАП витяг про несудимість. Цей документ необхідний, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Витяг також можна отримати в застосунку "Дія", — йдеться у повідомленні.

До того ж у ЦНАПах, які забезпечені відповідним обладнанням, можна буде скласти теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення.

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