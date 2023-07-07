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Кабмін розширив перелік сервісів у ЦНАПах: які послуги з'явилися

7 липня 2023 22:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кабмін розширив перелік сервісів у ЦНАПах: які послуги з'явилися
Люди в ЦНАПі. Фото: susidy.city
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет міністрів України розширив перелік сервісів у центрах надання адміністративних послуг усіх територіальних громад. Відтепер люди можуть отримати більше адміністративних послуг в одному місці. 

Про це йдеться на сайті Кабміну.

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У центрах доступна та уточнена ціла низка послуг у сфері будівництва:

  • уточнення даних у поданих повідомленнях;
  • внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності;
  • внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
  • скасування містобудівних умов та обмежень;
  • коригування адреси об’єкта та виправлення технічних помилок.

"Крім того, українці зможуть отримати в ЦНАП витяг про несудимість. Цей документ необхідний, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Витяг також можна отримати в застосунку "Дія", — йдеться у повідомленні.

До того ж у ЦНАПах, які забезпечені відповідним обладнанням, можна буде скласти теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення.

Нагадаємо, в Україні громадяни можуть отримати грошову допомогу від держави на ремонт чи будівництво житла, яке постраждало через бойові дії. Експерти розповіли, що робити, якщо документи на нерухомість під час війни були втрачені.

Також ми писали, що уряд дозволив вибирати номерні знаки під час реєстрації автомобілів. Вартість обрання літерно-цифрової комбінації при реєстрації авто становитиме 300 грн, крім платних номерних знаків.

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