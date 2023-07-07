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Кабмин расширил список сервисов в ЦПАУ: какие услуги появились

7 июля 2023 22:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кабмин расширил список сервисов в ЦПАУ: какие услуги появились
Люди в ЦПАУ. Фото: susidy.city
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины расширил список сервисов в центрах предоставления административных услуг всех территориальных громад. Теперь люди могут получить больше административных услуг в одном месте.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

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В центрах доступны и уточнены целый ряд услуг в сфере строительства:

  • уточнение данных в поданных сообщениях;
  • внесение информации в Реестр строительной деятельности;
  • внесение изменений в строительный паспорт застройки земельного участка;
  • отмена градостроительных условий и ограничений;
  • корректировка адреса объекта и устранение технических ошибок.

"Кроме того, украинцы смогут получить в ЦПАУ выписку о несудимости. Этот документ необходим, чтобы устроиться на работу, усыновить ребенка, принять участие в тендере или стать на учет в военкомате. Выписку также можно получить в приложении "Дія", — говорится в сообщении.

К тому же в ЦПАУ, снабженных соответствующим оборудованием, можно будет сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения.

Напомним, в Украине граждане могут получить денежную помощь от государства на ремонт или строительство жилья, пострадавшего из-за боевых действий. Эксперты рассказали, что делать, если документы на недвижимость во время войны были утрачены.

Также мы писали, что правительство разрешило выбирать номерные знаки при регистрации автомобилей. Стоимость избрания буквенно-цифровой комбинации при регистрации авто будет составлять 300 грн, кроме платных номерных знаков.

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