Кабмін встановив вимоги до облаштування місць проживання ВПО

Українські біженці. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка затверджує Порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Він вперше визначає механізм утворення й обліку таких місць, а також вимоги для життєзабезпечення людей.

Про це повідомляє Кабмін.

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Вимоги до облаштування місць проживання ВПО

У Кабміні розповіли, що передбачено розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями.

"Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим", — йдеться у повідомленні.

Обласні, Київська міська військові адміністрації повинні привести умови місць тимчасового проживання у відповідність до затверджених стандартів у шестимісячний термін.

До того ж військовим адміністраціям доручено провести моніторинг стану й облаштування місць тимчасового проживання, а також затвердити перелік таких місць на території відповідної області. Надалі такий моніторинг буде проводитися раз на шість місяців.

"Зазначена постанова була розроблена Мінреінтеграції за дорученням Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на виконання Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що верифікація засвідчила, що майже 180 тисяч українців помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи. За її словами, всі помилки буде виправлено.

Також ми писали, що в Україні на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чекають посилені перевірки. Фахівці Національної соціальної сервісної служби можуть здійснювати моніторинг фактичного місця переселенців, які отримують допомогу на проживання.