Кабмин установил требования к обустройству мест проживания ВПЛ

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины одобрил постановление, утверждающее Порядок функционирования мест временного проживания внутри перемещенных лиц. Он впервые определяет механизм создания и учета таких мест, а также требования для жизнеобеспечения людей.

Об этом сообщает Кабмин.

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Требования к обустройству мест проживания ВПЛ

В Кабмине рассказали, что предусмотрено разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами.

"Устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудование кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим", — говорится в сообщении.

Областные, Киевская городская военные администрации должны привести условия мест временного проживания в соответствие с утвержденными стандартами в шестимесячный срок.

К тому же военным администрациям поручено провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания, а также утвердить перечень таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет проводиться раз в шесть месяцев.

"Указанное постановление было разработано Минреинтеграции по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля во исполнение Стратегии государственной политики относительно внутреннего перемещения на период до 2025 года", — говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что верификация показала, что почти 180 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица. По ее словам, все ошибки будут исправлены.

Также мы писали, что в Украине внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ожидают усиленные проверки. Специалисты Национальной социальной сервисной службы могут осуществлять мониторинг фактического места переселенцев, получающих пособие на жительство.