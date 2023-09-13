Кабмін заборонив надсилати поштою деякі предмети: що увійшло до списку
Згідно з новими регуляціями, опублікованими владою України, відправлення певних товарів і речовин поштою тепер обмежене. Ці зміни стосуються всіх поштових сервісів у країні.
Про це йдеться у постанові Кабміну.
Що не можна надсилати поштою
Зміни стосуються таких предметів:
- Місцева та зарубіжна валюта;
- Їжа, що тримається не довше 10 днів;
- Напої з етиловим спиртом понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини для вейпінгу без акцизних марок;
- Речовини, що створюють небезпеку, такі як займисті, токсичні, радіоактивні, а також ртуть та кислоти;
- Живі істоти та рослини, здатні викликати отруєння;
- Устаткування для прихованого стеження;
- Агенти, пов'язані із біологією.
Щодо міжнародних відправлень заборона включає:
- Вогнепальна зброя, її частини;
- Пристрої для стрільби гумовими чи схожими снарядами;
- Предмети для нападу або захисту, наприклад ножі, кастети, оборонні балончики;
- Речовини, які можуть вибухнути або викликати пожежу, наркотики, певні хімічні та радіоактивні матеріали;
- Деякі документи, такі як паспорт чи трудова книжка.
Якщо такі предмети будуть знайдені у поштових відправленнях, їх буде повернено відправнику або вилучено відповідно до встановлених процедур.
Нагадаємо, що київські митники виявили та вилучили з посилки старовинні прикраси 3-18 століть, які мають культурну та історичну цінність. Вони прямували з м. Прилуки (Чернігівська область) до Нідерландів.