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Кабмін заборонив надсилати поштою деякі предмети: що увійшло до списку

13 вересня 2023 19:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кабмін заборонив надсилати поштою деякі предмети: що увійшло до списку
Отримання посилки. Фото: hvylya.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Згідно з новими регуляціями, опублікованими владою України, відправлення певних товарів і речовин поштою тепер обмежене. Ці зміни стосуються всіх поштових сервісів у країні.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

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Зміни стосуються таких предметів:

  • Місцева та зарубіжна валюта;
  • Їжа, що тримається не довше 10 днів;
  • Напої з етиловим спиртом понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини для вейпінгу без акцизних марок;
  • Речовини, що створюють небезпеку, такі як займисті, токсичні, радіоактивні, а також ртуть та кислоти;
  • Живі істоти та рослини, здатні викликати отруєння;
  • Устаткування для прихованого стеження;
  • Агенти, пов'язані із біологією.

Щодо міжнародних відправлень заборона включає:

  • Вогнепальна зброя, її частини;
  • Пристрої для стрільби гумовими чи схожими снарядами;
  • Предмети для нападу або захисту, наприклад ножі, кастети, оборонні балончики;
  • Речовини, які можуть вибухнути або викликати пожежу, наркотики, певні хімічні та радіоактивні матеріали;
  • Деякі документи, такі як паспорт чи трудова книжка.

Якщо такі предмети будуть знайдені у поштових відправленнях, їх буде повернено відправнику або вилучено відповідно до встановлених процедур.

Нагадаємо, що київські митники виявили та вилучили з посилки старовинні прикраси 3-18 століть, які мають культурну та історичну цінність. Вони прямували з м. Прилуки (Чернігівська область) до Нідерландів.

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