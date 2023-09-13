Кабмін заборонив надсилати поштою деякі предмети: що увійшло до списку

Отримання посилки. Фото: hvylya.net

Згідно з новими регуляціями, опублікованими владою України, відправлення певних товарів і речовин поштою тепер обмежене. Ці зміни стосуються всіх поштових сервісів у країні.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

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Зміни стосуються таких предметів:

Місцева та зарубіжна валюта;

Їжа, що тримається не довше 10 днів;

Напої з етиловим спиртом понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини для вейпінгу без акцизних марок;

Речовини, що створюють небезпеку, такі як займисті, токсичні, радіоактивні, а також ртуть та кислоти;

Живі істоти та рослини, здатні викликати отруєння;

Устаткування для прихованого стеження;

Агенти, пов'язані із біологією.

Щодо міжнародних відправлень заборона включає:

Вогнепальна зброя, її частини;

Пристрої для стрільби гумовими чи схожими снарядами;

Предмети для нападу або захисту, наприклад ножі, кастети, оборонні балончики;

Речовини, які можуть вибухнути або викликати пожежу, наркотики, певні хімічні та радіоактивні матеріали;

Деякі документи, такі як паспорт чи трудова книжка.

Якщо такі предмети будуть знайдені у поштових відправленнях, їх буде повернено відправнику або вилучено відповідно до встановлених процедур.

Нагадаємо, що київські митники виявили та вилучили з посилки старовинні прикраси 3-18 століть, які мають культурну та історичну цінність. Вони прямували з м. Прилуки (Чернігівська область) до Нідерландів.