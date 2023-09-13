Кабмин запретил отправлять по почте некоторые предметы: что вошло в список

Получение посылки. Фото: hvylya.net

Согласно новым регуляциям, опубликованным властями Украины, отправка определенных товаров и веществ по почте теперь ограничена. Эти изменения касаются всех почтовых сервисов в стране.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

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Изменения касаются следующих предметов:

Местная и зарубежная валюта;

Еда, держащаяся не дольше 10 дней;

Напитки с этиловым спиртом выше 8,5%, табачные изделия, жидкости для вейпинга без акцизных марок;

Вещества, создающие опасность, такие как воспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные, а также ртуть и кислоты;

Живые существа и растения, способные вызвать отравление;

Оборудование для скрытого слежения;

Агенты, связанные с биологией.

В отношении международных отправлений запрет включает:

Огнестрельное оружие, его части;

Устройства для стрельбы резиновыми или схожими снарядами;

Предметы для нападения или защиты, например, ножи, кастеты, оборонительные баллончики;

Вещества, способные взорваться или вызвать пожар, наркотики, определенные химические и радиоактивные материалы;

Некоторые документы, такие как паспорт или трудовая книжка.

Если подобные предметы будут найдены в почтовых отправлениях, они будут возвращены отправителю или изъяты в соответствии с установленными процедурами.

Напомним, что киевские таможенники обнаружили и изъяли из посылки старинные украшения 3-18 веков, обладающие культурной и исторической ценностью. Они направлялись из г. Прилуки (Черниговская область) в Нидерланды.