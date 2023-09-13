Кабмин запретил отправлять по почте некоторые предметы: что вошло в список
Согласно новым регуляциям, опубликованным властями Украины, отправка определенных товаров и веществ по почте теперь ограничена. Эти изменения касаются всех почтовых сервисов в стране.
Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Что нельзя отправлять по почте
Изменения касаются следующих предметов:
- Местная и зарубежная валюта;
- Еда, держащаяся не дольше 10 дней;
- Напитки с этиловым спиртом выше 8,5%, табачные изделия, жидкости для вейпинга без акцизных марок;
- Вещества, создающие опасность, такие как воспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные, а также ртуть и кислоты;
- Живые существа и растения, способные вызвать отравление;
- Оборудование для скрытого слежения;
- Агенты, связанные с биологией.
В отношении международных отправлений запрет включает:
- Огнестрельное оружие, его части;
- Устройства для стрельбы резиновыми или схожими снарядами;
- Предметы для нападения или защиты, например, ножи, кастеты, оборонительные баллончики;
- Вещества, способные взорваться или вызвать пожар, наркотики, определенные химические и радиоактивные материалы;
- Некоторые документы, такие как паспорт или трудовая книжка.
Если подобные предметы будут найдены в почтовых отправлениях, они будут возвращены отправителю или изъяты в соответствии с установленными процедурами.
Напомним, что киевские таможенники обнаружили и изъяли из посылки старинные украшения 3-18 веков, обладающие культурной и исторической ценностью. Они направлялись из г. Прилуки (Черниговская область) в Нидерланды.