Кабмін запустив онлайн-платформу для постраждалих від війни

Кабінет Міністрів України

У середу, 15 березня, уряд України запустив першу в країні онлайн-платформу www.help-platform.in.ua, призначену для надання допомоги постраждалим в результаті війни. Платформа, названа "Платформою допомоги врятованим", зібрала повну інформацію про всі ключові сервіси допомоги постраждалим внаслідок війни та стала важливим кроком у наданні соціальної підтримки людям, які постраждали під час конфлікту на сході України.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Нова онлайн-платформа

Мета платформи полягає у забезпеченні швидкого та простого доступу постраждалим до необхідної допомоги та послуг, а також надання рекомендацій та посібників спеціалістам, які надають допомогу постраждалим. Вона також допоможе соціальним працівникам виявляти людей, які потребують допомоги через наслідки війни, надавати їм необхідну підтримку та правильно спрямовувати далі, щоб повною мірою забезпечити права та інтереси людей.

Платформа допомоги врятованим є першим в Україні ресурсом, який поєднує всі ключові сервіси та послуги для постраждалих, а також надає інформацію щодо роботи з потерпілими згідно з найкращими міжнародними стандартами. Цей ресурс допоможе розширити коло охоплення соціальною підтримкою людей, які постраждали внаслідок війни, та забезпечити їх права та інтереси повною мірою.

Нагадаємо, що 7 березня український уряд ухвалив законопроєкт "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів та товарів на українсько-російському державному кордоні". Крім того, Кабмін ухвалив проєкт закону "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про торгове судноплавство".