Кабмин запустил онлайн платформу для пострадавших от войны

Кабинет министров Украины

В среду, 15 марта правительство Украины запустило первую в стране онлайн-платформу www.help-platform.in.ua, предназначенную для оказания помощи пострадавшим в результате войны. Платформа, названная "Платформой помощи спасенным", собрала полную информацию обо всех ключевых сервисах помощи пострадавшим в результате войны и стала важным шагом в оказании социальной поддержки людям, пострадавшим в ходе конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Новая онлайн-платформа

Цель платформы заключается в обеспечении быстрого и простого доступа пострадавшим к необходимой помощи и услугам, а также предоставлении рекомендаций и пособий специалистам, оказывающим помощь пострадавшим. Она также поможет социальным работникам выявлять людей, нуждающихся в помощи из-за последствий войны, оказывать им необходимую поддержку и правильно направлять дальше, чтобы в полной мере обеспечить права и интересы людей.

Платформа помощи спасенным является первым в Украине ресурсом, объединяющим все ключевые сервисы и услуги для пострадавших, а также предоставляющим информацию по работе с потерпевшими согласно лучшим международным стандартам. Этот ресурс поможет расширить круг охвата социальной поддержкой людей, пострадавших в результате войны, и обеспечить их права и интересы в полной мере.

Напомним, что 7 марта, украинское правительство приняло законопроект "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством российской федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе". К тому же, Кабмин принял проект закона "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики о торговом судоходстве".