Кабмін змінив назву "Укроборонпрому": деталі

"Укроборонпром"

Кабінет міністрів України перетворив державний концерн "Укроборонпром" на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", 100% акцій якого перебувають у державній власності.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміна назви "Укроборонпрому"

За словами представника Кабміну, було затверджено статут та положення про наглядову раду нової компанії. Статутний капітал "Української оборонної промисловості" становить 237 млн 71 тис. гривень і формується коштом майна "Укроборонпрому", переданого до статутного капіталу.

Цей крок дозволить українській оборонній промисловості ефективніше працювати, розвиватися та конкурувати на світовому ринку, а також залучати інвестиції для модернізації виробництва та розробки нових технологій.

Що сказав Шмигаль

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це не просто зміна вивіски, це реформа, яка готувалася довгий час ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Україна прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі.

"Тому впроваджуємо ефективну модель управління для нового підприємства. Створюємо умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами", — сказав він.

Нагадаємо, що у лютому США підписали контракти із двома компаніями з виробництва боєприпасів для України.