Кабмин сменил название “Укроборонпрома”: детали

"Укроборонпром"

Кабинет министров Украины преобразовал государственный концерн "Укроборонпром" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", 100% акций которого находятся в государственной собственности.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Смена названия "Укроборонпрома"

ПО словам представителя Кабмина, были утверждены устав и положение о наблюдательном совете новой компании. Уставный капитал "Украинской оборонной промышленности" составляет 237 млн 71 тыс. гривен и формируется за счет имущества "Укроборонпрома", переданного в уставный капитал.

Этот шаг позволит украинской оборонной промышленности эффективнее работать, развиваться и конкурировать на мировом рынке, а также привлекать инвестиции для модернизации производства и разработки новых технологий.

Что сказал Шмыгаль

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, это не просто смена вывески, это реформа, которая готовилась долгое время еще до начала полномасштабного вторжения россии. Украина стремится построить один из мощнейших оборонно-промышленных комплексов в мире.

"Поэтому внедряем эффективную модель управления для нового предприятия. Создаем условия для привлечения инвестиций в производство оружия, техники и амуниции. Соответствующие изменения позволят усилить взаимодействие с нашими западными партнерами", — сказал он.

Напомним, что в феврале США подписали контракты с двумя компаниями по производству боеприпасов для Украины.