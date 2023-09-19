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Кадрові зміни в Міноборони, вибухи в Донецьку та коронавірус: головні новини 18 вересня

19 вересня 2023 08:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головні новини 18 вересня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 18 вересня, Кабінет міністрів України звільнив декількох заступників міністра оборони. Також цього дня зафіксували "прильот" в так звану адміністрацію Донецька. До того ж вчора Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 18 вересня, які ви могли пропустити.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Heiko Becker

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