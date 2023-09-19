Головні новини 18 вересня: події та підсумки

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Вчора, 18 вересня, Кабінет міністрів України звільнив декількох заступників міністра оборони. Також цього дня зафіксували "прильот" в так звану адміністрацію Донецька. До того ж вчора Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 18 вересня, які ви могли пропустити.

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Кабмін звільнив кілька заступників міністра оборони, серед них Маляр, — нардеп

Ганна Маляр. Фото: google.com

Кабінет міністрів України у понеділок, 18 вересня, звільнив кількох заступників міністра оборони. Серед них і Ганна Маляр.

У Донецьку зафіксували "прильот" в так звану адміністрацію Пушиліна

Наслідки вибухів у Донецьку. Фото: скриншот з відео

Вчора, 18 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, "прильот" зафіксували в так звану адміністрацію Дениса Пушиліна.

Сильніший за "Омікрон": у ВООЗ стривожені новим штамом COVID-19 "Пірола"

Лікарі допомагають хворому пацієнту. Фото: Слово і діло

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій. Штам "Пірола" може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби — ще важчим.

ЗСУ пробили лінію оборони ворога на Бахмутському напрямку, — Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: t.me/militarymediacenter

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному напрямку. За його словами, українським військовим вдалося пробити лінію оборони ворога під Бахмутом.

Стотисячні зарплати Мінкульту: скільки заробив Ткаченко та його заступники за час війни

Зліва направо: Ростислав Карандєєв, Тарас Шевченко, Олександр Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

Заробітна плата високопосадовців. Новини.LIVE дізналися, які ж офіційні заробітки українських чиновників під час війни.

У розпорядженні редакції є дані про зарплати в міністерстві за період з січня 2022-го по серпень 2023 року. Забігаючи наперед, зазначимо, що найбільш "урожайними" для керівництва міністерства виявились жовтень, листопад і грудень 2022 року, а також серпень 2023-го. В ці місяці окремі керівники заробляли майже вдвічі більше, ніж зазвичай. Йдеться про суми понад 100 тисяч гривень на місяць.

Німеччина анонсувала нову військову допомогу для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Це відбулося напередодні засідання "Рамштайн".

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