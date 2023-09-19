Главные новости 18 сентября: события и итоги

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Вчера, 18 сентября, Кабинет министров Украины уволил нескольких заместителей министра обороны. Также в этот день зафиксировали "прилет" в так называемую администрацию Донецка. К тому же вчера Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в ряде стран мира новый штамм коронавируса.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 18 сентября, которые вы могли пропустить.

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Кабмин уволил несколько заместителей министра обороны, среди них Маляр, — нардеп

Анна Маляр. Фото: google.com

Кабинет министров Украины в понедельник, 18 сентября, уволил нескольких заместителей министра обороны. Среди них и Анна Маляр.

В Донецке зафиксировали "прилет" в так называемую администрацию Пушилина

Последствия взрывов в Донецке Фото: скриншот с видео

Вчера, 18 сентября, во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. По информации местных СМИ, "прилет" был зафиксирован в так называемую администрацию Дениса Пушилина.

Сильнее "Омикрона": в ВОЗ встревожены новым штаммом COVID-19 "Пирола"

Врачи помогают больному пациенту. Фото: Слово и дело

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в ряде стран мира новый штамм коронавируса, получивший название "Пирола". Он является подштаммом "Омикрона", насчитывающим более 30 мутаций. Штамм "Пирола" может быть еще более заразным, а течение болезни — еще более тяжелым.

ВСУ пробили линию обороны врага на Бахмутском направлении, — Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Фото: t.me/militarymediacenter

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.

Стотысячные зарплаты Минкульта: сколько заработал Ткаченко и его заместители за время войны

Слева направо: Ростислав Карандеев, Тарас Шевченко, Александр Ткаченко. Фото: Новини.LIVE

Заработная плата чиновников. Новини.LIVE узнали, какие же официальные заработки украинских чиновников во время войны.

В распоряжении редакции есть данные о зарплатах в министерстве за период с января 2022 по август 2023 года. Забегая вперед, отметим, что наиболее "урожайными" для руководства министерства оказались октябрь, ноябрь и декабрь 2022 года, а также август 2023-го. В эти месяцы отдельные руководители зарабатывали почти вдвое больше, чем обычно. Речь идет о суммах более 100 тысяч гривен в месяц.

Германия анонсировала новую военную помощь для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Это состоялось накануне заседания "Рамштайн".

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