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Каховську ГЕС підірвали дистанційно, — розвідка

6 червня 2023 11:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Каховську ГЕС підірвали дистанційно, — розвідка
Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У мережі почали зʼявлятися докази, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС дистанційно. Таку заяву зробили в українській розвідці.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час телемарафону.

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"Будуть точні дані оцінки по потужності вибуху, скільки для цього треба вибухівки — це все буде пораховано. Є факти переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху. Такі факти й докази, безумовно, є, вони неодноразово були вже оприлюднені", — заявив Юсов.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрив Каховської ГЕС може серйозно вплинути на роботу ЗАЕС. В Енергоатомі попереджають, що підрив росіянами Каховської ГЕС може мати тяжкі наслідки для роботи Запорізької АЕС. Однак, на щастя, поки ситуація лишається контрольованою.

Додамо, деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води. 

Також ми писали, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами. 

Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

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