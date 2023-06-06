Каховскую ГЭС взорвали дистанционно, — разведка

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН

В сети начали появляться доказательства, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС дистанционно. Такое заявление было сделано в украинской разведке.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов во время телемарафона.

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"Будут точные данные оценки по мощности взрыва, сколько для этого нужно взрывчатки — это все будет сочтено. Есть факты перемещения взрывчатых веществ, соответствующей техники рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва Такие факты и доказательства безумно есть, они неоднократно были уже обнародованы", — заявил Юсов.

Напомним, ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС может оказать серьезное влияние на работу ЗАЭС . В Энергоатоме предупреждают, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для работы Запорожской АЭС. Однако, к счастью, пока ситуация остается контролируемой.

Добавим, некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Также мы писали, что по сети начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.