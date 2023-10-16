Канада готова допомогти з евакуацією українців з Сектору Гази, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час неї вони обговорили готовність країни допомогти з евакуацією громадян України із Сектору Гази.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
Допомога Канади
"Дякую Джастіну за готовність допомогти з евакуацією наших людей із Сектору Гази. Також вдячний Канаді за підтримку Формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром", — додав Зеленський.
Про що ще говорили політики
Зеленський і Трюдо обговорили також виконання домовленостей, які були досягнуті під час візиту Президента України до Канади. Йдеться про розвиток української гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.
Крім того, вони наголосили на продовженні оборонної співпраці та ситуації з глобальними безпековими викликами.
Нагадаємо, кількість українців, які хочуть евакуюватися із Сектору Гази, збільшується. Станом на 14 жовтня було 243 особи.
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