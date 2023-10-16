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Канада готова допомогти з евакуацією українців з Сектору Гази, — Зеленський

16 жовтня 2023 21:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Канада готова допомогти з евакуацією українців з Сектору Гази, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Фото: REUTERS/Блер Гейбл
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час неї вони обговорили готовність країни допомогти з евакуацією громадян України із Сектору Гази. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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"Дякую Джастіну за готовність допомогти з евакуацією наших людей із Сектору Гази. Також вдячний Канаді за підтримку Формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром", — додав Зеленський. 

Про що ще говорили політики

Зеленський і Трюдо обговорили також виконання домовленостей, які були досягнуті під час візиту Президента України до Канади. Йдеться про розвиток української гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.

Крім того, вони наголосили на продовженні оборонної співпраці та ситуації з глобальними безпековими викликами.

розмова з Трюдо
Скриншот допису

Нагадаємо, кількість українців, які хочуть евакуюватися із Сектору Гази, збільшується. Станом на 14 жовтня було 243 особи. 

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