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Канада готова помочь с эвакуацией украинцев из Сектора Газа, — Зеленский

16 октября 2023 21:41
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Канада готова помочь с эвакуацией украинцев из Сектора Газа, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Блэр Гейбл
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе разговора они обсудили готовность страны помочь с эвакуацией граждан Украины из Сектора Газа.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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"Благодарю Джастина за готовность помочь с эвакуацией наших людей из Сектора Газа. Также благодарен Канаде за поддержку Формулы мира. Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится в скором времени", — добавил Зеленский.

О чем еще говорили политики

Зеленский и Трюдо обсудили также выполнение договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины в Канаду. Речь идет о развитии украинской гидрогенерации и достройки музея Голодомора-геноцида.

Кроме того, они отметили продолжение оборонного сотрудничества и ситуацию с глобальными вызовами безопасности.

разговор с Трюдо
Скриншот сообщения

Напомним, количество украинцев, желающих эвакуироваться из Сектора Газа, увеличивается. По состоянию на 14 октября было 243 человека.

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