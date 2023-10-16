Канада готова помочь с эвакуацией украинцев из Сектора Газа, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе разговора они обсудили готовность страны помочь с эвакуацией граждан Украины из Сектора Газа.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Помощь Канады
"Благодарю Джастина за готовность помочь с эвакуацией наших людей из Сектора Газа. Также благодарен Канаде за поддержку Формулы мира. Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится в скором времени", — добавил Зеленский.
О чем еще говорили политики
Зеленский и Трюдо обсудили также выполнение договоренностей, достигнутых во время визита Президента Украины в Канаду. Речь идет о развитии украинской гидрогенерации и достройки музея Голодомора-геноцида.
Кроме того, они отметили продолжение оборонного сотрудничества и ситуацию с глобальными вызовами безопасности.
Напомним, количество украинцев, желающих эвакуироваться из Сектора Газа, увеличивается. По состоянию на 14 октября было 243 человека.
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