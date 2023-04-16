Канада передасть Україні конфіскований в РФ літак Ан-124

Вантажний літак Ан-124 "Руслан". Фото: Міноборони РФ

Україна отримає від Канади конфіскований у Росії літак Ан-124 "Руслан". Це буде здійснено в рамках нових санкцій проти підприємств РФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Деталі

"Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України", — розповів Шмигаль.

Нагадаємо, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про підсумки свого візиту до Канади. Глава уряду провів зустрічі з канадськими високопосадовцями, за результатом яких було ухвалено важливі для України рішення.

Також ми писали, що Україна та Канада оголосили про укладення Угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Документ замінить стару угоду, що була укладена 2017 року.

"Тепер український бізнес може експортувати продукцію в Канаду без тарифів, навіть якщо складові цієї продукції мають походження з ЄС, ЄАВТ, Британії та Ізраїлю. Такий підхід заохочує іноземний бізнес створювати виробництва в Україні та включає нас до глобальних виробничих ланцюгів", — зазначив Шмигаль.

Додамо, у Польщі команда канадських військових саперів навчає українських захисників навичкам подолання мінної загрози на полі бою. Навчання тривають в рамках навчальної операції Збройних Сил Канади UNIFIER.