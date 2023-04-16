Канада передаст Украине конфискованный в РФ самолет Ан-124

Грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Фото: Минобороны РФ

Украина получит от Канады конфискованный в России самолет Ан-124 "Руслан". Это будет осуществлено в рамках новых санкций против предприятий РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", — рассказал Шмыгаль.

Напомним, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об итогах своего визита в Канаду. Глава правительства провел встречи с канадскими чиновниками, по результатам которых были приняты важные для Украины решения.

Также мы писали, что Украина и Канада объявили о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Документ заменит старое соглашение, заключенное в 2017 году.

"Теперь украинский бизнес может экспортировать продукцию в Канаду без тарифов, даже если составляющие этой продукции имеют происхождение из ЕС, ЕАСТ, Британии и Израиля. Такой подход поощряет иностранный бизнес создавать производства в Украине и включает нас в глобальные производственные цепи", — отметил Шмыгаль.

Добавим, в Польше команда канадских военных саперов обучает украинских защитников навыкам преодоления минной угрозы на поле боя. Учения продолжаются в рамках учебной операции Вооруженных сил Канады UNIFIER.