Канада продовжила дію дозволу на екстрені поїздки українців

Біженці з України

Сьогодні, 22 березня, міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади оголосило про продовження дії Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET) Це програма підтримку українських біженців.

Про це йдеться в повідомленні уряду Канади.

Деталі

Продовження означає, що українці та члени їхніх родин матимуть можливість до 15 липня 2023 року подати заяву на отримання візи CUAET за кордоном безкоштовно. Кожен власник такої візи зможе вирушити до Канади до 31 березня 2024 року включно.

Українці, які вже є власниками візи CUAET та перебувають у Канаді, можуть безкоштовно продовжити або змінити свій тимчасовий статус до 31 березня наступного року.

"Після прибуття до Канади українцям та членам їхніх сімей будуть доступні послуги з облаштування, щоб вони могли повноцінно брати участь у житті канадської громади, поки перебувають тут", — йдеться у повідомленні.

До того ж українські біженці на час дії CUAET продовжуватимуть отримувати одноразову фінансову допомогу на перехідний період та доступ до тимчасового житла на термін до двох тижнів, якщо буде така потреба.

Нагадаємо, Канада з 10 березня заборонила імпорт усіх російських алюмінієвих і сталевих виробів. Це спрямоване на те, щоб позбавити москву можливості фінансувати війну проти України.

Також ми писали, що Канада почала готувати українських бійців ще у 2014 році, одразу після анексії Криму. Це допомогло підготувати країну до повномасштабного наступу.

Додамо, у річницю повномасштабного вторгнення Канада заявила про непохитну підтримку України і виділила 32 млн доларів допомоги. Ці гроші підуть на кілька напрямків.