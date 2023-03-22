Канада продлила действие разрешения на экстренные поездки украинцев

Беженцы из Украины

Сегодня, 22 марта, министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады объявило о продлении действия Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET). Это программа поддержки украинских беженцев.

Об этом говорится в сообщении правительства Канады.

Подробности

Продолжение означает, что украинцы и члены их семей будут иметь возможность до 15 июля 2023 подать заявление на получение визы CUAET за границей бесплатно. Каждый владелец такой визы сможет отправиться в Канаду до 31 марта 2024 включительно.

Украинцы, уже являющиеся владельцами визы CUAET и находящиеся в Канаде, могут бесплатно продлить или изменить свой временный статус до 31 марта следующего года.

"По прибытии в Канаду украинцам и членам их семей будут доступны услуги по обустройству, чтобы они могли полноценно участвовать в жизни канадской общины, пока находятся здесь", — говорится в сообщении.

К тому же украинские беженцы на время действия CUAET будут продолжать получать единовременную финансовую помощь на переходный период и доступ к временному жилью на срок до двух недель, в случае необходимости.

Напомним, Канада с 10 марта запретила импорт всех российских алюминиевых и стальных изделий. Это направлено на то, чтобы лишить москву возможности финансировать войну против Украины.

Также мы писали, что Канада начала готовить украинских бойцов еще в 2014 году сразу после аннексии Крыма. Это помогло подготовить страну к полномасштабному наступлению.

Добавим, в годовщину полномасштабного вторжения Канада заявила о непоколебимой поддержке Украины и выделила 32 млн долларов помощи. Эти деньги пойдут на несколько направлений.