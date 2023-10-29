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Канада запропонувала створити коаліцію для повернення українських дітей, — Єрмак

29 жовтня 2023 17:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зустріч на Мальті — Єрмак розповів про результати засідання
Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: пресслужба Офісу Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Мальті відбулася зустріч радників з національної безпеки та зовнішньої політики. На ній було запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка  сприятиме поверненню українських дітей, яких депортувала Росія або вимушено перемістила з тимчасово окупованих територій.

Про це заявила делегація Канади, повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

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За його словами, таку ініціативу підтримало багато країн, які стали учасниками заходу.

"Канада є однією з держав-співлідерок імплементації четвертого пункту Формули миру Президента Зеленського "Повернення військовополонених і депортованих осіб". Зазначена ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA глави Української держави", — наголосив він.

створення міжнародної коаліції для повернення дітей
Скриншот допису з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Підсумки зустрічі на Мальті

Зазначається, що міжнародні консультації щодо ключових принципів миру в Україні та світі, які відбулися на Мальті за участі представників майже 30 країн і міжнародних організацій, вже дали свої результати.

Водночас Єрмак опублікував заяву співголів (Мальта — Україна).

"Україна продовжує страждати від неспровокованої збройної агресії Російської Федерації. Під час відкритої та конструктивної зустрічі учасники предметно обговорили ключові принципи, на яких має бути досягнутий та ґрунтуватися всеосяжний, справедливий і міцний мир для України", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що якщо такого миру буде досягнуто, то це принесе великий внесок у зміцнення міжнародного миру та безпеки.

За його словами, мир має бути "на принципах Статуту ООН, повазі до суверенітету й територіальної цілісності України, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та міжнародному праві".

Про що говорили на зустрічі

Під час зустрічі на Мальті представники опрацювали такі напрями:

  • "Ядерна та радіаційна безпека",
  • "Продовольча безпека",
  • "Енергетична безпека",
  • "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб",
  • "Відновлення територіальної цілісності України".

Також під час зустрічі обговорили ініціативу, яка стосується проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів.

"Радники з питань національної безпеки та радники із зовнішньої політики продовжуватимуть тісно співпрацювати з метою забезпечення якнайширшої міжнародної підтримки для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України й усього світу", — наголосив очільник Офісу президента України. 

створення міжнародної коаліції для повернення дітей
Скриншот допису з телеграм-каналу Андрія Єрмака
створення міжнародної коаліції для повернення дітей
Скриншот допису з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, на Мальті відбулася третя зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру Володимира Зеленського. На ній представники України та інших країн обговорили питання ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки.

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