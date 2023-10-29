Зустріч на Мальті — Єрмак розповів про результати засідання

Канада запропонувала створити коаліцію для повернення українських дітей, — Єрмак
На Мальті відбулася зустріч радників з національної безпеки та зовнішньої політики. На ній було запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме поверненню українських дітей, яких депортувала Росія або вимушено перемістила з тимчасово окупованих територій.
Про це заявила делегація Канади, повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Повернення депортованих українських дітей
За його словами, таку ініціативу підтримало багато країн, які стали учасниками заходу.
"Канада є однією з держав-співлідерок імплементації четвертого пункту Формули миру Президента Зеленського "Повернення військовополонених і депортованих осіб". Зазначена ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA глави Української держави", — наголосив він.
Підсумки зустрічі на Мальті
Зазначається, що міжнародні консультації щодо ключових принципів миру в Україні та світі, які відбулися на Мальті за участі представників майже 30 країн і міжнародних організацій, вже дали свої результати.
Водночас Єрмак опублікував заяву співголів (Мальта — Україна).
"Україна продовжує страждати від неспровокованої збройної агресії Російської Федерації. Під час відкритої та конструктивної зустрічі учасники предметно обговорили ключові принципи, на яких має бути досягнутий та ґрунтуватися всеосяжний, справедливий і міцний мир для України", — йдеться у повідомленні.
Він додав, що якщо такого миру буде досягнуто, то це принесе великий внесок у зміцнення міжнародного миру та безпеки.
За його словами, мир має бути "на принципах Статуту ООН, повазі до суверенітету й територіальної цілісності України, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та міжнародному праві".
Про що говорили на зустрічі
Під час зустрічі на Мальті представники опрацювали такі напрями:
- "Ядерна та радіаційна безпека",
- "Продовольча безпека",
- "Енергетична безпека",
- "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб",
- "Відновлення територіальної цілісності України".
Також під час зустрічі обговорили ініціативу, яка стосується проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів.
"Радники з питань національної безпеки та радники із зовнішньої політики продовжуватимуть тісно співпрацювати з метою забезпечення якнайширшої міжнародної підтримки для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України й усього світу", — наголосив очільник Офісу президента України.
Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, на Мальті відбулася третя зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру Володимира Зеленського. На ній представники України та інших країн обговорили питання ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки.
Читайте Новини.LIVE!