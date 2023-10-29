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Канада предложила создать коалицию для возвращения украинских детей, — Ермак

29 октября 2023 17:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Встреча на Мальте — Ермак рассказал о результатах заседания
Глава ОП Андрей Ермак. Фото: пресс-служба Офиса Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Мальте состоялась встреча советников по национальной безопасности и внешней политике. На ней было предложено создать международную коалицию стран, которая будет способствовать возвращению украинских детей, которых депортировала Россия или вынужденно переместила с временно оккупированных территорий.

Об этом заявила делегация Канады, сообщил глава ОП Андрей Ермак.

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Возвращение депортированных украинских детей

По его словам, такую инициативу поддержали многие страны, которые стали участниками мероприятия.

"Канада является одним из государств-солидеров имплементации четвертого пункта Формулы мира Президента Зеленского "Возвращение военнопленных и депортированных лиц". Указанная инициатива станет продолжением плана Bring Kids Back UA Главы Украинского государства", — подчеркнул он.

создание международной коалиции для возвращения детей
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Ермака

Итоги встречи на Мальте

Отмечается, что международные консультации по ключевым принципам мира в Украине и мире, которые состоялись на Мальте при участии представителей почти 30 стран и международных организаций, уже принесли свои результаты.

В то же время Ермак опубликовал заявление сопредседателей (Мальта — Украина).

"Украина продолжает страдать от неспровоцированной вооруженной агрессии Российской Федерации. Во время открытой и конструктивной встречи участники предметно обсудили ключевые принципы, на которых должен быть достигнут и основываться всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины", — говорится в сообщении.

Он добавил, что если такой мир будет достигнут, это принесет большой вклад в укрепление международного мира и безопасности.

По его словам, мир должен быть "на принципах Устава ООН, уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и международном праве".

О чем говорили на встрече

Во время встречи на Мальте представители проработали следующие направления:

  • "Ядерная и радиационная безопасность",
  • "Продовольственная безопасность",
  • "Энергетическая безопасность",
  • "Освобождение всех пленных и депортированных лиц",
  • "Восстановление территориальной целостности Украины".

Также во время встречи обсудили инициативу, касающуюся проведения учредительного Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств.

"Советники по вопросам национальной безопасности и советники по внешней политике будут продолжать тесно сотрудничать с целью обеспечения широчайшей международной поддержки для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины и всего мира", — подчеркнул глава Офиса президента Украины.

создание международной коалиции для возвращения детей
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Ермака
создание международной коалиции для возвращения детей
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Ермака

Напомним, вчера, 28 октября, на Мальте состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и внешней политике относительно украинской Формулы мира Владимира Зеленского. На ней представители Украины и других стран обсудили вопросы ядерной, продовольственной, энергетической безопасности.

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