Встреча на Мальте — Ермак рассказал о результатах заседания

Канада предложила создать коалицию для возвращения украинских детей, — Ермак
На Мальте состоялась встреча советников по национальной безопасности и внешней политике. На ней было предложено создать международную коалицию стран, которая будет способствовать возвращению украинских детей, которых депортировала Россия или вынужденно переместила с временно оккупированных территорий.
Об этом заявила делегация Канады, сообщил глава ОП Андрей Ермак.
Возвращение депортированных украинских детей
По его словам, такую инициативу поддержали многие страны, которые стали участниками мероприятия.
"Канада является одним из государств-солидеров имплементации четвертого пункта Формулы мира Президента Зеленского "Возвращение военнопленных и депортированных лиц". Указанная инициатива станет продолжением плана Bring Kids Back UA Главы Украинского государства", — подчеркнул он.
Итоги встречи на Мальте
Отмечается, что международные консультации по ключевым принципам мира в Украине и мире, которые состоялись на Мальте при участии представителей почти 30 стран и международных организаций, уже принесли свои результаты.
В то же время Ермак опубликовал заявление сопредседателей (Мальта — Украина).
"Украина продолжает страдать от неспровоцированной вооруженной агрессии Российской Федерации. Во время открытой и конструктивной встречи участники предметно обсудили ключевые принципы, на которых должен быть достигнут и основываться всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир для Украины", — говорится в сообщении.
Он добавил, что если такой мир будет достигнут, это принесет большой вклад в укрепление международного мира и безопасности.
По его словам, мир должен быть "на принципах Устава ООН, уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и международном праве".
О чем говорили на встрече
Во время встречи на Мальте представители проработали следующие направления:
- "Ядерная и радиационная безопасность",
- "Продовольственная безопасность",
- "Энергетическая безопасность",
- "Освобождение всех пленных и депортированных лиц",
- "Восстановление территориальной целостности Украины".
Также во время встречи обсудили инициативу, касающуюся проведения учредительного Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств.
"Советники по вопросам национальной безопасности и советники по внешней политике будут продолжать тесно сотрудничать с целью обеспечения широчайшей международной поддержки для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины и всего мира", — подчеркнул глава Офиса президента Украины.
Напомним, вчера, 28 октября, на Мальте состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и внешней политике относительно украинской Формулы мира Владимира Зеленского. На ней представители Украины и других стран обсудили вопросы ядерной, продовольственной, энергетической безопасности.
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