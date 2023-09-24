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Капітальний та косметичний ремонт: ціни в Україні за 1 кв.м

24 вересня 2023 23:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Капітальний та косметичний ремонт: ціни в Україні за 1 кв.м
Ремонт в квартирі. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Успішний ремонт житла багато в чому залежить від вибору виконавців. Вартість ремонтних робіт також відіграє важливу роль, причому у різних містах України підрядники встановлюють різні тарифи.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Вартість робіт за квадратний метр може змінюватись в залежності від компанії, що пропонує ремонтні послуги. Компанія з гарною репутацією, багатим портфоліо та великою кількістю клієнтів може встановити ціну вищу за середню по ринку. Тому важливо враховувати рейтинг компанії перед тим, як приймати рішення, щоб уникнути переплат. Однак вибирати надто дешеві послуги новачків теж не варто. Бажано орієнтуватися на фахівців із середніми цінами.

Вартість косметичного ремонту (1 кв.м) :

Львів — починаючи з 2 000 грн;

Дніпро — починаючи з 2 800 грн;

Київ — починаючи з 3 000 грн;

Харків — починаючи з 3 000 грн;

Одеса — починаючи з 4 000 грн.

Вартість капітального ремонту (1 кв.м) :

Львів — починаючи з 4 200 грн;

Київ — починаючи з 5 500 грн;

Харків — починаючи з 6 000 грн;

Дніпро — починаючи з 7 000 грн;

Одеса — починаючи з 8 000 грн.

Вартість ремонту "під ключ" (1 кв.м) :

Львів — починаючи з 5 500 грн;

Київ — починаючи з 7 000 грн;

Харків — починаючи з 7 000 грн;

Дніпро — починаючи з 8 500 грн;

Одеса — починаючи з 9 000 грн.

Найкращий варіант — замовити ремонт "під ключ", тому, що це включає повний комплекс робіт, необхідних для того, щоб зробити житло готовим до проживання. Це означає, що після завершення ремонту мешканцям не доведеться щось робити самим або наймати додаткових фахівців для виконання завдань, що залишилися.

Нагадаємо, що Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни оголосив тендер майже за 535 млн гривень. Планується відремонтувати фасад , дах та замінити вікна.

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