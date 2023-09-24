Капитальный и косметический ремонт: цены в Украине за 1 кв.м

Ремонт в квартире. Фото: google

Успешный ремонт жилья во многом зависит от грамотного выбора исполнителей. Стоимость ремонтных работ также играет важную роль, при этом в разных городах Украины подрядчики устанавливают разные тарифы.

Об этом сообщает Pro Гроші.

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Стоимость работ за квадратный метр может варьироваться в зависимости от компании, предлагающей ремонтные услуги. Компания с хорошей репутацией, богатым портфолио и большим числом клиентов может установить цену выше средней по рынку. Поэтому важно учитывать рейтинг компании, перед тем как принимать решение, чтобы избежать переплаты. Однако выбирать слишком дешевые услуги новичков тоже не стоит. Желательно ориентироваться на специалистов со средними ценами.

Стоимость косметического ремонта (1 кв.м):

Львов — начиная с 2 000 грн;

Днепр — начиная с 2 800 грн;

Киев — начиная с 3 000 грн;

Харьков — начиная с 3 000 грн;

Одесса — начиная с 4 000 грн.

Стоимость капитального ремонта (1 кв.м):

Львов — начиная с 4 200 грн;

Киев — начиная с 5 500 грн;

Харьков — начиная с 6 000 грн;

Днепр — начиная с 7 000 грн;

Одесса — начиная с 8 000 грн.

Стоимость ремонта "под ключ" (1 кв.м):

Львов — начиная с 5 500 грн;

Киев — начиная с 7 000 грн;

Харьков — начиная с 7 000 грн;

Днепр — начиная с 8 500 грн;

Одесса — начиная с 9 000 грн.

Наилучший вариант — заказать ремонт "под ключ", так как это включает в себя полный комплекс работ, необходимых для того, чтобы сделать жилье готовым к проживанию. Это означает, что после завершения ремонта жильцам не придется что-то делать самим или нанимать дополнительных специалистов для выполнения оставшихся задач.

Напомним, что Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны объявил тендер почти за 535 млн гривен. Планируется отремонтировать фасад, крышу и заменить окна.