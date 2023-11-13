Каву піду візьму, — Дубінський пішов з зали суду

Олександр Дубінський виходить з судової зали. Фото: скриншот

Захист нардепа Олександра Дубінського подав клопотання про перенесення судового засідання на завтра. Як повідомляється, це потрібно для того, аби його захист мав час для ознайомлення з матеріалами справи.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Новини.LIVE.

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Проте суддя це клопотання відхилила, внаслідок чого адвокати Дубінського подали клопотання про відведення судді Галини Митайчук, яка розглядала справу про запобіжний захід Дубінському.

Сам Дубінський залишив територію суду. Заявив, що чекатиме на виклик на засідання з розгляду клопотання про відведення судді.

"Каву піду візьму", — коротко прокоментував ситуацію нардеп.

Нагадаємо, що сьогодні Олександр Дубінський прибув до суду для обрання йому запобіжного заходу. Перед цим йому повідомили про підозру у державній зраді, яку він вчинив у складі злочинної організації, яку фінансує Російська Федерація. Нардеп звинуватив в усьому Офіс президента України.