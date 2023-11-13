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Кофе пойду возьму, — Дубинский вышел из зала суда

13 ноября 2023 21:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кофе пойду возьму, — Дубинский вышел из зала суда
Александр Дубинский выходит из зала суда. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Защита нардепа Александра Дубинского подала ходатайство о переносе судебного заседания на завтра. Как сообщается, это нужно для того, чтобы его защита имела время для ознакомления с материалами дела.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Новини.LIVE.

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Однако судья это ходатайство отклонила, в результате чего адвокаты Дубинского подали ходатайство об отводе судьи Галины Митайчук, рассматривавшей дело о мере пресечения Дубинскому.

Сам Дубинский покинул территорию суда. Заявил, что будет ждать вызова на заседание по рассмотрению ходатайства об отводе судьи.

"Кофе пойду возьму", — коротко прокомментировал ситуацию нардеп.

Напомним, что сегодня Александр Дубинский прибыл в суд для избрания ему меры пресечения. Перед этим ему сообщили о подозрении в государственной измене, которое он совершил в составе преступной организации, финансируемой Российской Федерацией. Нардеп обвинил во всем офис президента Украины.

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