Керівники навчального центру Нацгвардії виписали собі майже 1 млн грн "бойових"

Розслідування у справі присвоєння бюджетних грошей. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Державне бюро розслідування розкрили фінансові махінації в одному із навчальних центрів Національної гвардії України. Керівники навчального центру привласнили майже мільйон гривень.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що адміністрація центру необґрунтовано нараховувала додаткові кошти собі та своїм колегам у розмірі 100 тис. гривень на місяць за пряму участь у військових діях проти збройних формувань. Однак ці особи ніколи не були присутні в зонах збройного конфлікту і не були залучені до бойових операцій.

Так, за чотири місяці 2022 року, з вересня до грудня, цій групі вдалося незаконно заволодіти приблизно мільйоном державних гривень.

Слідчі дані вказують на те, що директор навчального центру брав активну участь у цьому процесі. Він не мав підстав для затвердження документів про виплату премій своїм колегам, серед яких троє вищих офіцерів.

Експертний висновок, проведений на запит СБУ, підтвердив, що офіційні особи завдали збитків держбюджету.

Наразі триває процес щодо визначення запобіжного заходу для них. Робота слідчих продовжується, щоб з'ясувати всі деталі інциденту та залучити винних до відповіді перед законом. За скоєний злочин вони можуть отримати до 8 років позбавлення волі.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

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