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Керівники навчального центру Нацгвардії виписали собі майже 1 млн грн "бойових"

3 серпня 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Керівники навчального центру Нацгвардії виписали собі майже 1 млн грн "бойових"
Розслідування у справі присвоєння бюджетних грошей. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України та Державне бюро розслідування розкрили фінансові махінації в одному із навчальних центрів Національної гвардії України. Керівники навчального центру привласнили майже мільйон гривень.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що адміністрація центру необґрунтовано нараховувала додаткові кошти собі та своїм колегам у розмірі 100 тис. гривень на місяць за пряму участь у військових діях проти збройних формувань. Однак ці особи ніколи не були присутні в зонах збройного конфлікту і не були залучені до бойових операцій.

Так, за чотири місяці 2022 року, з вересня до грудня, цій групі вдалося незаконно заволодіти приблизно мільйоном державних гривень.

Слідчі дані вказують на те, що директор навчального центру брав активну участь у цьому процесі. Він не мав підстав для затвердження документів про виплату премій своїм колегам, серед яких троє вищих офіцерів.

Експертний висновок, проведений на запит СБУ, підтвердив, що офіційні особи завдали збитків держбюджету.

Наразі триває процес щодо визначення запобіжного заходу для них. Робота слідчих продовжується, щоб з'ясувати всі деталі інциденту та залучити винних до відповіді перед законом. За скоєний злочин вони можуть отримати до 8 років позбавлення волі.

СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Державне бюро безпеки проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубинського. Це сталося після скандалу, пов'язаного з його виїздом за кордон, нібито для лікування його батька.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України зібрала докази на колишнього керівника Оленівською колонією. Підозрюваний пов'язаний із серйозними порушеннями щодо українських військовополонених у стінах російського ув'язнення.

 

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