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Руководители учебного центра Нацгвардии выписали себе почти 1 млн грн "боевых"

3 августа 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Руководители учебного центра Нацгвардии выписали себе почти 1 млн грн "боевых"
Расследование по делу присвоения бюджетных денег. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследования раскрыли финансовые махинации в одном из учебных центров Национальной гвардии Украины. Руководители учебного центра присвоили себе почти миллион гривен.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что администрация центра необоснованно начисляла дополнительные средства себе и своим коллегам в размере 100 тыс. гривен в месяц за прямое участие в военных действиях против вооруженных формирований. Тем не менее, данные лица никогда не присутствовали в зонах вооруженного конфликта и не были вовлечены в боевые операции.

Так, за четыре месяца 2022 года, с сентября по декабрь, этой группе удалось незаконно завладеть приблизительно миллионом государственных гривен.

Следственные данные указывают на то, что директор учебного центра активно участвовал в этом процессе. Он не имел оснований для утверждения документов о выплате премий своим коллегам, среди которых трое высших офицеров.

Экспертное заключение, проведенное по запросу СБУ, подтвердило, что официальные лица причинили убытки госбюджету.

Сейчас ведется процесс по определению меры пресечения для них. Работа следователей продолжается, чтобы выяснить все детали инцидента и привлечь виновных к ответу перед законом. За совершенное преступление им может быть назначено до 8 лет лишения свободы.

СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро безопасности проводят обыски у народного депутата Александра Дубинского. Это произошло после скандала, связанного с его выездом за границу якобы для лечения его отца. 

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины собрала доказательства на бывшего управляющего Еленовской колонии. Подозреваемый связан с серьезными нарушениями в отношении украинских военнопленных в стенах российского заключения.

 

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