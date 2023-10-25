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Харківські археологи заявили, що скіфські пекторалі з Іспанії підробні

25 жовтня 2023 22:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Харківські археологи заявили, що скіфські пекторалі з Іспанії підробні
Скіфські пекторалі з Іспанії. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Харківські археологи заявили, що вилучені правоохоронцями в Іспанії "скіфські" пекторалі є підробкою, виготовленою для продажу колекціонерам. Натомість інші предмети потребують дослідження, оскільки серед них можуть бути справжні артефакти з курганів.

Про це заявив старший науковий співробітник відділу археології Харківського історичного музею ім. Сумцова Леонід Бабенко, пише Укрінформ.

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Пекторалі несправжні

Він зауважив, що кілька предметів є тими ж речами, що свого часу виставлялися в Києві приватним музеєм "Родовід". При всьому цьому це підробки.

"Це пов'язано з тим, що в цей час з'явилося дуже багато колекціонерів, які мали гроші та створювали свої особисті колекції незаконним шляхом. Є попит — відразу ж виникає і пропозиція. Ця пропозиція могла задовольнятися або підробками, або ж пограбуванням скіфських пам'яток, бо, на жаль, цей процес також відбувався", — говорить Бабенко.

Також він зазначає, що пектораль — дуже рідкісна знахідка, яка може траплятися тільки у великих курганах. І лише дві пекторалі, велика і мала, були виявлені за 250 років розкопок на території України.

"З якого боку не подивися на ці пекторалі, їхнє походження сумнівне. Чи всі ті речі продавалися одним "кейсом", чи окремо, ніхто ж нам не розповість", — сказав науковець.

Водночас археолог наголосив, що кожен з предметів, які виявили в Іспанії, потребує окремого дослідження.

"Дві пекторалі та ще кілька предметів точно були на виставках у Києві. Але є там, зокрема, намисто з підвісками, які називають амфороподібними. І якраз воно справляє враження оригіналу", — вважає Бабенко.

Скіфське намисто з амфороподібними підвісками. Джерело: СБУ

Він припускає, що артефакти могли потрапити у приватні руки після грабіжницьких розкопок курганів, особливо поширених у Криму в 1990-2000 роках.

Нагадаємо, що подробиці щодо вилучення "скіфського золота" вже розповіли в іспанській поліції. Також в Іспанії стався напад на віллу Анатолія Шарія, яку закидали "коктейлями Молотова". 

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