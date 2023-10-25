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Харьковские археологи заявили, что скифские пекторали из Испании поддельные

25 октября 2023 22:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Харьковские археологи заявили, что скифские пекторали из Испании поддельные
Скифские пекторали из Испании. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Харьковские археологи заявили, что изъятые стражами порядка в Испании "скифские" пекторали являются подделкой, изготовленной для продажи коллекционерам. В то же время другие предметы нуждаются в исследовании, поскольку среди них могут быть настоящие артефакты из курганов.

Об этом заявил старший научный сотрудник отдела археологии Харьковского исторического музея им. Сумцова Леонид Бабенко, пишет Укринформ.

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Пекторали ложные

Он отметил, что несколько предметов — те же вещи, которые в свое время выставлялись в Киеве частным музеем "Родовід". При  всем при этом это подделки.

"Это связано с тем, что в это время появилось очень много коллекционеров, которые имели деньги и создавали свои личные коллекции незаконным путем. Есть спрос — сразу же возникает и предложение. Это предложение могло довольствоваться либо подделками, либо ограблением скифских памятников, потому что, к сожалению, этот процесс также происходил", — говорит Бабенко.

Также он отмечает, что пектораль — очень редкая находка, которая может встречаться только в больших курганах. И только две пекторали, большая и малая, были обнаружены за 250 лет раскопок на территории Украины.

"С какой стороны ни посмотри на эти пекторали, их происхождение сомнительно. Все ли те вещи продавались одним "кейсом" или отдельно, никто же нам не расскажет", — сказал Бабенко.

В то же время археолог подчеркнул, что каждый из обнаружившихся в Испании предметов нуждается в отдельном исследовании.

"Две пекторали и еще несколько предметов точно были на выставках в Киеве. Но есть там, в частности, ожерелье с подвесками, которые называют амфорообразными. И как раз они производят впечатление оригинала", — считает Бабенко.

Скифские бусы с амфорообразными подвесками. Источник: СБУ

Он предполагает, что артефакты могли попасть в частные руки после грабительских раскопок курганов, особенно распространенных в Крыму в 1990-2000 годах.

Напомним, что подробности по изъятию "скифского золота" уже рассказали в испанской полиции. Также в Испании произошло нападение на виллу Анатолия Шария, которую закидали "коктейлями Молотова".

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