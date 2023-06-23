Херсонців попередили про очищення води в одному із районів міста

Вода тече з крана. Фото: РБК-Україна

Завтра, 24 червня, у мікрорайоні Корабел у Херсоні розпочнеться дезінфекція водопровідних мереж. Наразі воду можна використовувати виключно для господарських потреб.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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Зазначається, що для дезінфекції води буде використано гіпохлорит натрію. Процес будуть контролювати фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води "Херсонводоканалу".

Цю воду можна використовувати виключно для господарських потреб, таких як прибирання приміщень. Пити та використовувати для приготування їжі — категорично заборонено. Через високий вміст дезінфекційної речовини це небезпечно для здоровʼя.

Коли можна буде вживати воду повідомляють згодом.

У випадку виникнення запитань можна звертатись до "Херсонводоканалу" за номерами:

контакт-центр — 095-640-09-07 або 050-396-90-91, щоденно з 08-00 до 17-00,

диспетчерська - 066-040-01-32, цілодобово.

Нагадаємо, 23 червня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Загарбники прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству, є загиблі.