Херсонців попередили про очищення води в одному із районів міста
Завтра, 24 червня, у мікрорайоні Корабел у Херсоні розпочнеться дезінфекція водопровідних мереж. Наразі воду можна використовувати виключно для господарських потреб.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Очищення води в Херсоні
Зазначається, що для дезінфекції води буде використано гіпохлорит натрію. Процес будуть контролювати фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води "Херсонводоканалу".
Цю воду можна використовувати виключно для господарських потреб, таких як прибирання приміщень. Пити та використовувати для приготування їжі — категорично заборонено. Через високий вміст дезінфекційної речовини це небезпечно для здоровʼя.
Коли можна буде вживати воду повідомляють згодом.
У випадку виникнення запитань можна звертатись до "Херсонводоканалу" за номерами:
- контакт-центр — 095-640-09-07 або 050-396-90-91, щоденно з 08-00 до 17-00,
- диспетчерська - 066-040-01-32, цілодобово.
Нагадаємо, 23 червня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Загарбники прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству, є загиблі.