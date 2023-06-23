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Херсонцев предупредили об очистке воды в одном из районов города

23 июня 2023 16:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Херсонцев предупредили об очистке воды в одном из районов города
Вода течет из крана. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Завтра, 24 июня в микрорайоне Корабел в Херсоне начнется дезинфекция водопроводных сетей. Пока воду можно использовать исключительно для хозяйственных нужд.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Отмечается, что для дезинфекции воды будет использован гипохлорит натрия. Процесс будут контролировать специалисты химико-бактериологической лаборатории питьевой воды "Херсонводоканала".

Эту воду можно использовать исключительно для хозяйственных нужд, таких как уборка помещений. Пить и использовать для приготовления пищи — категорически запрещено. Из-за высокого содержания дезинфицирующего вещества это опасно для здоровья.

Когда можно будет употреблять воду, сообщают впоследствии.

В случае возникновения вопросов можно обращаться в "Херсонводоканал" по номерам:

  • контакт-центр — 095-640-09-07 или 050-396-90-91, ежедневно с 08-00 до 17-00,
  • диспетчерская — 066-040-01-32, круглосуточно.

Напомним, 23 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Захватчики прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию, погибли.

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