Херсонцев предупредили об очистке воды в одном из районов города
Завтра, 24 июня в микрорайоне Корабел в Херсоне начнется дезинфекция водопроводных сетей. Пока воду можно использовать исключительно для хозяйственных нужд.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Очистка воды в Херсоне
Отмечается, что для дезинфекции воды будет использован гипохлорит натрия. Процесс будут контролировать специалисты химико-бактериологической лаборатории питьевой воды "Херсонводоканала".
Эту воду можно использовать исключительно для хозяйственных нужд, таких как уборка помещений. Пить и использовать для приготовления пищи — категорически запрещено. Из-за высокого содержания дезинфицирующего вещества это опасно для здоровья.
Когда можно будет употреблять воду, сообщают впоследствии.
В случае возникновения вопросов можно обращаться в "Херсонводоканал" по номерам:
- контакт-центр — 095-640-09-07 или 050-396-90-91, ежедневно с 08-00 до 17-00,
- диспетчерская — 066-040-01-32, круглосуточно.
Напомним, 23 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Захватчики прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию, погибли.