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Холоди близько: якою буде погода в Україні 12 жовтня

11 жовтня 2023 19:45
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Людмила Войтюк
Редактор
Укргідрометцентр зробив прогноз погоди на 12 жовтня
Дівчата мерзнуть на вулиці. Фото: Google
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У середу, 12 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів уночі можуть опуститися до 0 °С. Найхолодніше буде у східних областях України. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 12 жовтня

За даними Укргідрометцентру, у північних та північно-західних областях завтра вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних та північних областях, вдень в Україні подекуди пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Також у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях вночі заморозки на поверхні ґрунту. У східних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°С, температура вдень 13-18°С тепла. На решті території вночі 5-10° тепла, вдень — 16-21°С, на Прикарпатті до 24°С.

Холоди близько: якою буде погода в Україні 12 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Вночі 12 жовтня у східних областях сильні заморозки в повітрі від 0-5°С. Рівень небезпеки помаранчевий.

У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С. Рівень небезпеки жовтий.

Холоди близько: якою буде погода в Україні 12 жовтня
Небезпечні метеорологічні явища в Україні на 12 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, що вночі, 11 жовтня вночі трапилися сильні нічні заморозки: крім Закарпатської, більшості районів Львівської, місцями у Волинській, Івано-Франківській та Одеській областей, спостерігались заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-7°С. 

Холоди близько: якою буде погода в Україні 12 жовтня
Нічні заморозки в Україні станом до сьогодні. Джерело: Укргідрометцентр

Вночі 11 жовтня в Україні, крім Закарпаття та узбережжя морів, відбулися сильні заморозки в повітрі від 0-5°С (рівень небезпеки помаранчевий), у столиці заморозки коливалися від 0-2°С (рівень небезпеки жовтий).

Холоди близько: якою буде погода в Україні 12 жовтня
Небезпечні метеорологічні явища в Україні на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що раніше у Карпатах випав перший сніг. Його зафіксували на горі Піп-Іван Чорногірський: там температура повітря впала до -5°С.

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