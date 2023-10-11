Укргідрометцентр зробив прогноз погоди на 12 жовтня

Дівчата мерзнуть на вулиці. Фото: Google

У середу, 12 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів уночі можуть опуститися до 0 °С. Найхолодніше буде у східних областях України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 12 жовтня

За даними Укргідрометцентру, у північних та північно-західних областях завтра вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних та північних областях, вдень в Україні подекуди пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Також у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях вночі заморозки на поверхні ґрунту. У східних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°С, температура вдень 13-18°С тепла. На решті території вночі 5-10° тепла, вдень — 16-21°С, на Прикарпатті до 24°С.

Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Вночі 12 жовтня у східних областях сильні заморозки в повітрі від 0-5°С. Рівень небезпеки помаранчевий.

У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С. Рівень небезпеки жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні на 12 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, що вночі, 11 жовтня вночі трапилися сильні нічні заморозки: крім Закарпатської, більшості районів Львівської, місцями у Волинській, Івано-Франківській та Одеській областей, спостерігались заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-7°С.

Нічні заморозки в Україні станом до сьогодні. Джерело: Укргідрометцентр

Вночі 11 жовтня в Україні, крім Закарпаття та узбережжя морів, відбулися сильні заморозки в повітрі від 0-5°С (рівень небезпеки помаранчевий), у столиці заморозки коливалися від 0-2°С (рівень небезпеки жовтий).

Небезпечні метеорологічні явища в Україні на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що раніше у Карпатах випав перший сніг. Його зафіксували на горі Піп-Іван Чорногірський: там температура повітря впала до -5°С.