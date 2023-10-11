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Холода близко: какой будет погода в Украине 12 октября

11 октября 2023 19:45
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 12 октября — прогноз Укргидрометцентра.
Девушки мерзнут на улице. Фото: Google
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В среду, 12 октября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров ночью могут опуститься до 0 °С. Холоднее всего будет в восточных областях Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 октября

По данным Укргидрометцентра, в северных и северо-западных областях днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных областях, днем в Украине местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Также в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях ночью заморозки на поверхности почвы. В восточных областях сильные заморозки в воздухе 0-5 °С, температура днем 13-18 °С тепла. На остальной территории ночью 5-10° тепла, днем — 16-21°С, в Прикарпатье до 24°С.

Холода близко: какой будет погода в Украине 12 октября
Прогноз погоды в Украине на 12 октября. Источник: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Ночью 12 октября в восточных областях обильные заморозки в воздухе от 0-5°С. Уровень опасности оранжевый.

В Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях на поверхности грунта заморозки 0-5°С. Уровень опасности желтый.

Холода близко: какой будет погода в Украине 12 октября
Опасные метеорологические явления в Украине 12 октября. Источник: Укргидрометцентр

Заметим, что ночью произошли сильные ночные заморозки: кроме Закарпатской, большинства районов Львовской, местами в Волынской, Ивано-Франковской и Одесской областей, наблюдались заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-7°С.

Холода близко: какой будет погода в Украине 12 октября
Ночные заморозки в Украине по состоянию на сегодня. Источник: Укргидрометцентр

Ночью 11 октября в Украине кроме Закарпатья и побережья морей произошли сильные заморозки в воздухе от 0-5°С (уровень опасности оранжевый), в столице заморозки колебались от 0-2°С (уровень опасности желтый).

Холода близко: какой будет погода в Украине 12 октября
Опасные метеорологические явления в Украине 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее в Карпатах выпал первый снег. Его зафиксировали на горе Поп-Иван Черногорский: там температура воздуха упала до -5°С.

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