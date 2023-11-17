Хотіли викинути на смітник — Лувр викупив картину за 24 мільйони євро

Картина художника Чімбауе "Христос висміяний". Фото: Reuters

У Луврі викупили картину за 24 мільйони євро, яку хотіли викинути на смітник. Йдеться про роботу флорентійського художника Чімбауе "Христос висміяний", яку датують 1280 роком.

Про це пише The Guardian.

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Як передає видання, картину знайшли під час ремонту в будинку літньої француженки. Родичі збиралися викинути картину, проте спершу викликати експерта, щоб оцінити її.

Після оцінки експерта, картину відправили на експертизу, де підтвердили, що це оригінал.

Картина художника Чімбауе "Христос висміяний". Фото: Reuters​​​​

Мінкультури Франції вніс картину до "національного надбання" в відмовив в експортному сертифікаті. Зрештою за цю суму її викупив Лувр.

Картину можна буде побачити серед експонатів французького музею вже 2025 року.

Нагадаємо, вчені, досліджуючи одну з найвідоміших картин у світі "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, отримали нове уявлення про техніку, яку використовував художник. Зокрема, вони виявили рідкісну сполуку на шарах фарби.