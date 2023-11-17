Хотели выбросить на помойку — Лувр выкупил картину за 24 миллиона евро
В Лувре выкупили картину за 24 миллиона евро, которую хотели выбросить на свалку. Речь идет о работе флорентийского художника Чимбауэ "Христос высмеянный", которую датируют 1280 годом.
Об этом пишет The Guardian.
Драгоценную картину чуть не выбросили на помойку
Как передает издание, картину нашли во время ремонта в доме пожилой француженки. Родственники собирались выбросить картину, но сначала вызвать эксперта, чтобы оценить ее.
После оценки эксперта картину отправили на экспертизу, где подтвердили, что это оригинал.
Минкультуры Франции внесло картину в "национальное достояние" в отказе в экспортном сертификате. В конце концов, за эту сумму ее выкупил Лувр.
Картину можно увидеть среди экспонатов французского музея уже в 2025 году.
Напомним, ученые, исследуя одну из самых известных картин в мире "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, получили новое представление о технике, которую использовал художник. В частности, они нашли редкое соединение на слоях краски.
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