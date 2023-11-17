Хотели выбросить на помойку — Лувр выкупил картину за 24 миллиона евро

Картина художника Чимбауэ "Христос высмеян". Фото: Reuters

В Лувре выкупили картину за 24 миллиона евро, которую хотели выбросить на свалку. Речь идет о работе флорентийского художника Чимбауэ "Христос высмеянный", которую датируют 1280 годом.

Об этом пишет The Guardian.

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Как передает издание, картину нашли во время ремонта в доме пожилой француженки. Родственники собирались выбросить картину, но сначала вызвать эксперта, чтобы оценить ее.

После оценки эксперта картину отправили на экспертизу, где подтвердили, что это оригинал.

Картина художника Чимбауэ "Христос высмеян". Фото: Reuters

Минкультуры Франции внесло картину в "национальное достояние" в отказе в экспортном сертификате. В конце концов, за эту сумму ее выкупил Лувр.

Картину можно увидеть среди экспонатов французского музея уже в 2025 году.

Напомним, ученые, исследуя одну из самых известных картин в мире "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, получили новое представление о технике, которую использовал художник. В частности, они нашли редкое соединение на слоях краски.